Росгвардия задержала в ЛНР дезертиров из ВСУ

Ведется разбирательство

Сотрудники полицейского спецназа Росгвардии обнаружили на территории Луганской Народной Республики 12 человек, предположительно, дезертировавших из украинской армии. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел при проведении росгвардейцами мероприятий по охране общественного порядка в освобожденных от противника населенных пунктах ЛНР.

Были задержаны 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ.

Кроме того, росгвардейцы обнаружили брошенную замаскированную палатку подразделения украинских войск, автомат Калашникова, гранаты и мины.

Задержанных отправили в комендатуру для дальнейшего разбирательства, сообщает РИА Новости.

Ранее на Украине предложили внести изменения в статут внутренней службы Вооруженных сил Украины, которые фактически легализовали бы убийство офицерами солдат в боевой обстановке, "если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение", в том числе дезертирство. Однако Верховная Рада отказалась рассмотреть эти поправки.

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