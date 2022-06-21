Посол ЕС прибыл в МИД России из-за блокады Калининграда

Литва ранее запретила транзит ряда товаров из российских субъектов в Калининградскую область

Посол Евросоюза прибыл сегодня в МИД России. Маркус Эдерер был вызван на Смоленскую площадь в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров из российских субъектов в Калининградскую область.

Мера была введена якобы из-за европейских санкций в отношении Москвы. Вильнюс перестал пропускать через свою границу продукцию из стали и чёрных металлов.

В нашем МИД назвали такие действия агрессивными и враждебными. О подготовке ответных мер заявили накануне в Кремле.

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