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Посол ЕС прибыл в МИД России из-за блокады Калининграда

11:48
  • вторник
  • 21 июня 2022

Литва ранее запретила транзит ряда товаров из российских субъектов в Калининградскую область

Посол Евросоюза прибыл сегодня в МИД России. Маркус Эдерер был вызван на Смоленскую площадь в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров из российских субъектов в Калининградскую область.

Мера была введена якобы из-за европейских санкций в отношении Москвы. Вильнюс перестал пропускать через свою границу продукцию из стали и чёрных металлов.

В нашем МИД назвали такие действия агрессивными и враждебными. О подготовке ответных мер заявили накануне в Кремле.

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Посол Европейского союза (ЕС) в России Маркус Эдерер
Посол Европейского союза (ЕС) в России Маркус Эдерер
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