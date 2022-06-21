Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Женщина в больнице

В Ставропольском крае выявлен случай заражения человека сибирской язвой, сообщил в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам. заболела жительница станицы Рождественская.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - добавил Владимиров.

Он уточнил, что в домовладении и на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия.

"Ведется разъяснительная работа с жителями станицы", - также написал глава региона.

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