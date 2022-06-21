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Кабмин выделит гранты детским лагерям на создание доступной среды

11:59
  • вторник
  • 21 июня 2022

Эта работа ведется по поручению президента

Государственные и частные детские лагеря смогут получить федеральные гранты на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и различными нарушениями здоровья. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Средства будут выделять на создание универсальной безбарьерной среды. Для этого в лагерях необходимо адаптировать уличное пространство и помещения: сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проемы, установить пандусы и подъемники, оборудовать спортивные залы и площадки. Также в лагерях должно появиться специальное учебное оборудование.

Выделение грантов будет осуществляться на конкурсной основе. Порядок отбора претендентов и состав конкурсной комиссии утвердит Минпросвещения.

Гранты будут предоставлены в рамках государственной программы "Доступная среда". В федеральном бюджете на 2022–2024 годы на это предусмотрено 210 млн рублей – по 70 млн рублей ежегодно, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доступ к инструментам социальной поддержки должны иметь все россияне, которые в ней нуждаются. Поддержка должна быть адресной, удобной, а также учитывать состояние здоровья получателей.

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