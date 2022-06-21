Южная Корея запустила космическую ракету собственного производства

Старт был произведен с космодрома "Наро" на юге страны

Как передают во вторник местные СМИ, Южная Корея произвела успешный пуск космической ракеты собственного производства "Нури" (KSLV-II). Старт был произведен с космодрома "Наро" на юге страны.

Разработка ракеты-носителя KSLV велась с 2010 года - она имеет высоту 47,2 м и диаметр 3,5 м. Всего Южная Корея инвестировала в создание этой трехступенчатой ракеты около 1,8 миллиарда долларов.

К 2027 году Южная Корея планирует провести четыре запуска ракеты "Нури". Она предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту.

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