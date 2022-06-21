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В Москве началась выдача автономеров с новым кодом региона

12:20
  • вторник
  • 21 июня 2022

Об этом рассказали в Госавтоинспекции

Регистрационные подразделения Госавтоинспекции Москвы начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 977. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в столичном управлении ведомства.
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Как уточнили в ГИБДД, автомобилям в Москве будут присваивать государственные регистрационные знаки с новым кодом региона 977.

При этом знаки с кодом региона 799 также будут выдавать до тех пор, пока их полностью не израсходуют, сообщает "Интерфакс".

ГОСТ Р 50577-2018 устанавливает ограниченное количество буквенных символов, которые могут быть использованы на государственных регистрационных знаках: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У. При этом количество номеров в каждом из кодов региона не может превышать определенное количество вариантов буквенно-цифровых наборов.

Знаки с кодом 799 выдавали в Москве с 2017 года. О том, что в Москве начнут выдавать автомобильные номера новой серии, сообщалось в декабре 2021 года. Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД и ООО "ЗНАК" заключили договор на поставку очередной партии государственных регистрационных знаков.

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