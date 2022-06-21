В Южной Осетии объяснили, когда назначат референдум по присоединению к России

Конкретных сроков пока нет

Вопрос о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав России вынесут на обсуждение только после согласования с российскими властями. Об этом рассказал во вторник, 21 июня, председатель парламента республики Алан Тадтаев.

Спикер южноосетинского парламента отметил, что необходима юридическая доработка вопроса о референдуме по присоединению государства к России.

Тадтаев подчеркнул, что лишь после согласования с Москвой можно обсуждать тему всенародного волеизъявления по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее прокомментировала решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие принятого его предшественником указа о референдуме по вхождению региона в состав России. Она отметила, что инициатива экс-президента Бибилова не была согласована с Москвой.

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