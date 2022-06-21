Премьер Польши заявил о "трещинах в европейской солидарности"

Не все страны ЕС согласны с оголтелой риторикой Варшавы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Россию с "раненым медведем".

"Это мощное государство с большим потенциалом, [на Украине] была задействована только его часть", - отметил политик (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что некоторые страны Евросоюза призывают Украину сложить оружие.

"Есть трещины в европейской солидарности", - констатировал Моравецкий.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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