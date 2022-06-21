Посол ЕС в России заверил в отсутствии блокады Калининграда

Дипломат прокомментировал решение Литвы запретить транзит

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер встретился с заместителем российского министра иностранных дел Александром Грушко по поводу решению литовских властей запретить железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область.

Европейский дипломат заверил, что о блокаде Калининградской области речь не идет — транзит товаров, не подпадающих под действие санкций ЕС, по-прежнему "работает".

При этом посол ЕС заявил, что Литва не принимает односторонних мер против Москвы, а выполняет санкции Евросоюза как один из членов интеграционного объединения.

Эдерер призвал российских дипломатов не обострять вопрос транзита и решить его дипломатическим путем, сообщает РИА Новости.

21 июня посол Евросоюза Маркус Эдерер был вызван Министерством иностранных дел России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров из российских субъектов в Калининградскую область. Дипломат прибыл на Смоленскую площадь для дачи объяснений.

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