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Патрушев объяснил отказ США от диалога с Россией по стратегической стабильности

13:17
  • вторник
  • 21 июня 2022

Вашингтон сделал ставку на Украину

США отвели Украине особую роль в противостоянии с Россией. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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По мнению Патрушева, можно сделать вывод, что Вашингтон, отказавшись вести с Москвой конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности, сделал ставку на военно-политическое противостояние с Россией.

При этом Соединенные Штаты и их союзники целенаправленно разрушали архитектуру международной безопасности, выйдя из договоров по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности, по открытом небу, подчеркнул представитель Совбеза.

Патрушев напомнил, что Вашингтоном также были отвергнуты российские инициативы о заключении Договора о европейской безопасности, согласно которому государство не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение России с Западом необходимо, от этого никуда не деться. Однако важны принципы, на которых будет построен этот диалог. Представитель Кремля подчеркнул, что это тема не ближней перспективы, а возврат к духу саммита 2021 года Россия-США в Женеве едва ли возможен.

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