Маск предсказал США экономический спад

И произойдет это уже совсем скоро

Американский предприниматель Илон Маск (SpaceX, Tesla) заявил в интервью Bloomberg, что в какой-то момент времени рецессия в США неизбежно наступит.

"Касаемо того, наступит ли она в ближайшее время, - это скорее произойдет, чем нет", - добавил собеседник агентства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает наступление рецессии в стране неизбежным.

Вместе с тем американский Федрезерв прежде повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Это самый резкий скачок почти за 30 лет. В ведомстве указали, что показатель будет расти и дальше, а экономическое развитие - замедляться.

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