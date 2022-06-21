ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бузовой предложили выйти на ринг против Загитовой в позолоченных перчатках

13:59
  • вторник
  • 21 июня 2022

Нашлись желающие организовать такой бой

Телеведущая Ольга Бузова и фигуристка Алина Загитова могли бы провести боксерский поединок. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал организатор матчей профессионального бокса, спортивных менеджер Владимир Хрюнов.

Промоутер заявил, что готов организовать боксерский поединок Ольги Бузовой против Алины Загитовой. Хрюнов предложил формат "три раунда по две минуты".

Боксировать звезды могли был в десятиунцевых перчатках. Хрюнов заявил, что можно было бы "даже покрыть их золотом". Такой поединок стал бы прекрасным зрелищем, заявил спортивный менеджер ТАСС.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, заявил, что "девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться", а себя предложил в качестве ринг-боя (человека, который выносит на ринг таблички-анонсы раундов), сообщает Sport24.

Тема боксерского поединка со звездами возникла после того, как источники рассказали о намерении Алины Загитовой провести показательный бой.

Бузова неоднократно проводила тренировки по боксу с персональным тренером и выступала на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии в 2021 году, поэтому появились предположения, что она могла бы составить конкуренцию Загитовой на ринге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алина Загитова и Ольга Бузова
Алина Загитова и Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.