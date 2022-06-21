Бузовой предложили выйти на ринг против Загитовой в позолоченных перчатках

Нашлись желающие организовать такой бой

Телеведущая Ольга Бузова и фигуристка Алина Загитова могли бы провести боксерский поединок. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал организатор матчей профессионального бокса, спортивных менеджер Владимир Хрюнов.

Промоутер заявил, что готов организовать боксерский поединок Ольги Бузовой против Алины Загитовой. Хрюнов предложил формат "три раунда по две минуты".

Боксировать звезды могли был в десятиунцевых перчатках. Хрюнов заявил, что можно было бы "даже покрыть их золотом". Такой поединок стал бы прекрасным зрелищем, заявил спортивный менеджер ТАСС.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, заявил, что "девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться", а себя предложил в качестве ринг-боя (человека, который выносит на ринг таблички-анонсы раундов), сообщает Sport24.

Тема боксерского поединка со звездами возникла после того, как источники рассказали о намерении Алины Загитовой провести показательный бой.

Бузова неоднократно проводила тренировки по боксу с персональным тренером и выступала на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии в 2021 году, поэтому появились предположения, что она могла бы составить конкуренцию Загитовой на ринге.

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