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Падение ВВП Украины составит 35-40%

13:14
  • вторник
  • 21 июня 2022

Ежемесячно дефицит бюджета страны составляет пять миллиардов долларов

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП страны по итогам года составит 35-40%.

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"Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП", - объяснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Как уточнил эксперт, ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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