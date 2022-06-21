Падение ВВП Украины составит 35-40%

Ежемесячно дефицит бюджета страны составляет пять миллиардов долларов

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП страны по итогам года составит 35-40%.

"Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП", - объяснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Как уточнил эксперт, ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"