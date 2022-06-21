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Бочкарёв: Консультативно-диагностический центр с поликлиникой при ГКБ №64 готов более чем наполовину

13:41
  • вторник
  • 21 июня 2022

Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2023 года

На юго-западе столицы на территории городской клинической больницы №64 продолжается строительство консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 750 посещений в смену. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли. Их готовность оценивается на 90 и 80 % соответственно. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей. Строительство консультативно-диагностического центра завершено на 53%, отметил Бочкарев. Ввод в эксплуатацию намерен на первое полугодие 2023 года.

В новом здании разместятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, выдачи рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов. Также предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, зона реабилитации и зона патронажной службы.

На нижних этажах разместятся наиболее посещаемые кабинеты, а на верхних – менее посещаемые и административные. Для персонала оборудуют комнаты отдыха и кабинет психологической разгрузки.

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