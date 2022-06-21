Песков назвал вопрос объединения России и Южной Осетии казусом

В Кремле предложили Цхинвалу разобраться в ситуации

Сама постановка вопроса об объединении России и Южной Осетии в той формулировке, в которой она была озвучена, является юридическим казусом. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что юридически Россия не может объединяться с каким-либо государством, а "если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет".

С учетом этого Песков предложил коллегам в Южной Осетии "определиться и разобраться", сообщает "Интерфакс".

Ранее в МИД России, оценивая решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие принятого его предшественником указа о референдуме по вхождению региона в состав России, указали, что инициатива экс-президента Бибилова не была согласована с Москвой.

Председатель парламента республики Алан Тадтаев после этого уточнил, что вопрос о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав России вынесут на обсуждение только после юридической доработки и согласования с российскими властями.

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