Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Полностью развязку откроют до конца года

В Москве завершен первый этап реконструкции развязки МКАД с Осташковским шоссе. Движение транспорта сегодня запустил мэр столицы Сергей Собянин. Всего четыре с лишним километра, но они очень важны как для Москвы, так и для Подмосковья. Полностью развязку откроют уже до конца года.

Парад большегрузных автомобилей – неизменный ритуал открытия любой дороги. Не стали ему изменять и в этот раз. Клаксоны грузовиков на время заглушили даже МКАД. На пересечении с Осташковским шоссе сегодня открылась новая развязка. Без малого два года работ в условиях плотной городской застройки.

"Обусловленность строительства была вызвана перекладкой коммуникаций. Это газопровод высокого давления, который переносился. И вынос высоковольтной линии ЛЭП", - объясняет руководитель проекта компании-подрядчика Павел Сазонов.

Масштабная реконструкция МКАДа была в 90-х. Тогда на пересечении с вылетными магистралями сделали развязки так называемого клеверного типа. Но количество машин в столичном регионе с тех пор увеличилось в разы. Старые съезды стали бутылочными горлышками, где водители вечно теряли время в пробках.

Этот клевер сохранили, но к нему добавляются левоповоротные съезды, которые в несколько полос выводят автомобили в нужном направлении. Всего здесь появится почти девять километров новых дорог. Основной ход МКАД увеличат с пяти до восьми полос за счет новых путепроводов. О ходе работ строители рассказали сегодня мэру столицы.

Развязку сдали в начале дачного сезона, когда трафик через МКАД значительно увеличивается. Улучшилась транспортная доступность для семи столичных районов, а также подмосковных Мытищ.

"Важная развязка. Не такая гигантская, но важная. Потому что она улучшит транспортную доступность для полутора миллиона москвичей и жителей Подмосковья. Строители двигаются неплохо, опережающими темпами, так что, я надеюсь, что закончат всю развязку уже в этом году. Ну а сегодня первый пусковой комплекс", - сообщил Сергей Собянин.

Для пешеходов здесь сделали надземный переход. Удобные пути с него ведут к ближайшим торговым центрам. На 91-м километре МКАД появились четыре автобусных остановки. Позаботились строители и о людях, живущих на Осташковской и Северодвинской улицах. Экраны ограждают от гула одной из самых загруженных магистралей столицы. Скоро здесь появятся такие же. Кроме того, в домах установили почти тысячу специальных шумозащитных стеклопакетов.

Район вокруг развязки благоустроят: разобьют несколько гектаров газонов, высадят сотни кленов, лип, рябин и яблонь, а также тысячи кустарников.

Иван Колесников, Елена Сахно, Сергей Ким, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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