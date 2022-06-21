В Москве провели профилактику Вечного огня

Конструкцию очистили от копоти

В Александровском саду в преддверии Дня памяти и скорби провели профилактику Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата.

В торжественной обстановке огонь перенесли на временную горелку, а после специалисты Мосгаза подняли звезду и установили её на специальный постамент. Там конструкцию очистили от копоти. Одновременно началась и проверка горелок. Тут их три, поэтому даже если ураганный ветер собьёт пламя, тут же включится резервная система. При этом пламя Вечного огня видно даже при ярком солнце.

"Те, кто пользуются газом в быту, понимают, что газ горит таким светло-голубым цветом, и его можно даже не увидеть в яркий освещённый день, но здесь мы видим язык пламени и всё это сделано специальным смешение пропорций, для того, чтобы сохранять вот эту самую видимость", - объясняет генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев.



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