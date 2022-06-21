Северные лесные оленята родились в Московском зоопарке

Живут они в центре воспроизводства

В центре воспроизводства Московского зоопарка родились трое северных лесных оленят. Увидеть их невозможно даже с экскурсией. Проживают эти редкие животные на особой территории, куда и сотрудникам добраться трудновато.

Участок леса с холмами, ручьями, прудиками и просто немыслимым количеством комаров - так для оленьего семейства создают естественную среду обитания. Детёныши уже подросли и окрепли. С удовольствием скачут среди деревьев в высокой траве, стараясь не отставать от родителей.

Оленята ещё опасаются людей, поэтому к ним заходят только два кипера, чтобы убраться и оставить корм для взрослых. Сами детеныши будут питаться материнским молоком до осени.

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