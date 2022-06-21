Московские врачи рассказали о современном методе лечения инсультов и инфарктов

В больнице им. Давыдовского спасают сотни жизней благодаря гибридным операциям

В больнице имени Давыдовского спасают сотни жизней, проводя гибридные операции. Сегодня это самый современный метод лечения инсультов и инфарктов. Еще недавно сердечно-сосудистые заболевания считались наиболее опасными, но сейчас благодаря новейшим методикам ситуация изменилась.

Три инсульта за два года. Светлана Пискун в свои 63 года не просто выжила после такого, но и встала на ноги. И все благодаря помощи врачей. Десятки таких пациентов врачи спасают ежедневно. И если раньше тромб извлекали через разрез, то с 2015 в ежедневную практику медиков вошли принципы эндоваскулярной хирургии. Всего один прокол в ноге позволяет дойти по сосудам до поврежденного участка. Но до сих пор не было единого понимания, какой из методов эффективнее. Консервативная хирургия конкурировала с эндоваскулярной. Сегодня в медицине появилось новое слово: гибридные операции. Врачи называют это самым современным методом лечения инсультов и инфарктов.

"Мы в Москве собираем две бригады гибридные: сосудистые открытые хирурги делают свою часть операции, а эндоваскулярные хирурги делают свою часть", - рассказал Дмитрий Скрыпник, заведующий отделением в больнице имени Давыдовского.

Две бригады работают параллельно. И максимально эффективно. И это огромный прорыв в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, которые до сих пор являлись основной причиной смертности. Сегодня таких пациентов все чаще удается спасти. Главное - вовремя распознать признаки инсульта. А еще важнее их предотвратить. Здесь большую роль играет генетика.

"Очень важна наследственность. Если известно, что у кого-то из родителей в молодом возрасте была гипертония, например, то важно следить за давлением с того возраста, как это у родителей началось и немножко раньше. Если известно, что были тромбозы у родителей, братьев, сестер, то в некоторых случаях надо начинать и с 20 лет", - говорит Елена Васильева, главный кардиолог Москвы, главный врач больницы им. Давыдовского.

Врачи считают, что единичные стрессы вряд ли приведут к инсульту. А вот неправильный образ жизни - самый короткий путь к нему. Еще 30 лет назад не знали и о такой причине заболевания, как нарушение ритма сердца. При выраженной аритмии следует обязательно обратиться к врачу.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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