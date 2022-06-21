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В московских колледжах стартовала приемная кампания

15:10
  • вторник
  • 21 июня 2022

Набор ведется по 200 специальностям

В столице стартовала приёмная компания в колледжи. В этом году для абитуриентов подготовили более 20 тысяч бюджетных мест.

Набор ведется по 200 специальностям - от повара до строителя. Но самым высоким спросом пользуются сферы IT, пожарной безопасности и обслуживания автомобильной и авиационной техники. Подать заявку на поступление необходимо до 15 августа на портале mos.ru. Если специальность требует дополнительного испытания, успеть надо до 10 августа. При этом выбрать можно любое количество колледжей.

"Конкурс на бюджетные места в зависимости от специальности у нас достигают и 11 человек на место. Поэтому в этом году мы ожидаем рост числа абитуриентов. Потому что востребованность на протяжении последних 10 лет системы профессионального образования растет", - говорит директор колледжа сферы услуг Николай Табаков.

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