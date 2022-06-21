"Уникальное время для дизайнеров": как прошло открытие Московской недели моды

Во власти фешн-индустрии находится весь город

Москва на неделю стала центром моды. Во власти фешн-индустрии весь город: от парков до Гостиного двора. Каждый день жителей и гостей столицы ждут тематические мастер-классы, шоурумы для предпринимателей, деловые встречи и, конечно, показы. Свои коллекции привезли и знаменитые мэтры, и новички.

Перья, блестки, воздушные и струящиеся ткани и необычные фасоны. Около сотни моделей готовятся к показу - естественный макияж и легкие локоны. Все образы подобраны, а движения отточены на ночной репетиции накануне.

"Примерно в 22 часа до часу ночи мы репетировали проходку, чтобы сегодня все было идеально, прекрасно, красиво", - сказала модель Алина Миллер.

На один вечер главный магазин на Красной площади превратился в многоярусный подиум. Лучшие российские дизайнеры показывают свои коллекции - одежду на каждый день и эксклюзивные модели для особых случаев.

Формат показа необычный - модели появляются среди обычных покупателей, специальных пригласительных билетов на это мероприятие не было.

"Просто в какой-то момент началась музыка, пошли модели. Я шла, открывала показ, и я видела, что некоторые ожидали, некоторые были немного удивлены. Я думаю, это классно. Мы показали, что российские дизайнеры вполне носибельны, доступны", - заявила Ирина Куликова, российская супермодель.

На линиях и этажах ГУМа свои коллекции представили более десяти российских дизайнеров и брендов. Этот показ открыл первую Московскую неделю моды. Масштабное фэшн-шоу повторяет идею Ив Сен-Лорана, который в 1959 году впервые необычно представил в Москве модели модного дома Dior.

"То, что происходит сегодня в этом замечательном здании, в ГУМе - массовое зрелище, просто круто! Идея хорошая, мне нравится", - прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Любимые темы в коллекциях модельера Даниила Берга - это милитари и рок-н-ролл. Натуральные ткани и сдержанные цвета. Детально рассмотреть модели можно в магазине одежды российских дизайнеров, который в рамках Московской недели моды открылся в ГУМе.

"Для всех русских дизайнеров появилось уникальное время, когда мы можем показать все свои силы, все свои таланты и выйти с максимально крутым продуктом по всей России, чтобы русские люди могли носить российские бренды одежды", - заявил дизайнер Артем Кривда.

Покупатели высоко оценили коллекции российских кутюрье за оригинальность и внимание к деталям.

Модные тренды столица будет задавать всю неделю. Во власти фэшн-индустрии окажутся основные городские пространства - парки, площади и бульвары. В "Зарядье", на ВДНХ и в округах пройдут подиумные показы под открытым небом, модный маркет и мастер-классы. Модели "от кутюр" появятся и в ещё одном неожиданном месте, которое пока организаторы держат в секрете.

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, Валентина Легкова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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