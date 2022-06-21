Он оставляет необычные рисунки в автобусах

В подмосковных Люберцах ищут таинственного художника, который оставляет необычные рисунки в автобусах - в основном, московского направления. Более дюжины картинок, выполненных от руки простым карандашом в одной стилистике, обнаружили водители, когда проверяли салоны на конечных остановках.

Тема одна - транспорт. Забавные зверушки - за рулём. Автобус - на огромном облаке. Или заяц, выглядывающий из окна. На некоторых открытках есть трогательные надписи: "Чтобы даже непогода была в радость". "Хорошей поездки". "Вас везёт хороший мальчик". Автор явно хотел поднять пассажирам настроение.

"Был удивлен, что кого-то наша работа вдохновляет. Такой позитив", - говорит водитель Анатолий Бондаренко.

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