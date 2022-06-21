ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В подмосковных Люберцах ищут таинственного художника

15:13
  • вторник
  • 21 июня 2022

Он оставляет необычные рисунки в автобусах

В подмосковных Люберцах ищут таинственного художника, который оставляет необычные рисунки в автобусах - в основном, московского направления. Более дюжины картинок, выполненных от руки простым карандашом в одной стилистике, обнаружили водители, когда проверяли салоны на конечных остановках.

Тема одна - транспорт. Забавные зверушки - за рулём. Автобус - на огромном облаке. Или заяц, выглядывающий из окна. На некоторых открытках есть трогательные надписи: "Чтобы даже непогода была в радость". "Хорошей поездки". "Вас везёт хороший мальчик". Автор явно хотел поднять пассажирам настроение.

"Был удивлен, что кого-то наша работа вдохновляет. Такой позитив", - говорит водитель Анатолий Бондаренко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рисунок в автобусе
Рисунок в автобусе
Рисунок в автобусе
Рисунок в автобусе
Рисунок в автобусе
Рисунок в автобусе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.