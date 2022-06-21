В Москве запустили единый контактный центр ветслужбы Москвы

Звонить можно круглосуточно

Единый кол-центр ветеринарной службы запущен в столице совсем недавно, но уже стал популярным у владельцев домашних животных. Вызвать врача, записаться к профильным специалистам, просто проконсультироваться - всё это теперь можно сделать, позвонив по одному телефону.

Чёрный питбуль Зевс вовсе не злой. Просто чувствует себя неважно, вот и настроение совсем испортилось. Симптомы отравления у животного хозяин заметил накануне.

"Я переживаю, что могли ему дети что-то дать. На улице он ничего не подбирает, но у детей берёт всё", - говорит владелец собаки Георгий Бруно.

Набрав номер единого контактного центра ветеринарной службы Москвы, хозяин тут же записал питомца на приём в ближайшую ветклинику. Уже утром собаку осмотрели, взяли все анализы. Через час был готов диагноз.

За первые 3 месяца работы операторы контактного центра ветеринарной службы города оказали помощь двум десяткам тысяч владельцам домашних животных. И хотя у последних по-прежнему есть возможность позвонить в ветклинику напрямую, многие признаются: новый сервис стал для них просто выручалочкой.

Операторы кол-центра проконсультируют по ближайшим ветклиникам, запишут по необходимости на приём, объяснят, в какое именно медучреждение лучше и быстрее будет обратиться за той или иной услугой.

"Их у нас 26 по всей Москве. По всем ним у нас есть информация. Мы подскажем, где обратиться к офтальмологу, куда можно позвонить или обратиться к неврологу и какие услуги можно получить во всех наших государственных именно клиниках", - сказала Елена Кепшина, руководитель контактного центра ГБУ "Мосветобъединение".

До того, как устроиться сюда, оператор контактного центра Николай Глазков 3 года проработал консультантом в ветеринарном магазине. Говорит, многие нюансы новой работы были ему и так хорошо знакомы. А сейчас, приняв тысячи звонков от москвичей, он и вовсе готов к любым задачам повышенной сложности.

"Был случай. Мужчина позвонил и сказал: "Мой кот хочет отдохнуть в Турции, что для этого нужно?" Ну мы поняли, что ему необходимы ветеринарные сопроводительные документы. Мы ему подсказали, как это оформить, записали его на прием к врачу. И он в итоге получил услугу", - рассказал Николай Глазков оператор контактного центра ГБУ "Мосветобъединение".

Телефон единого контактного центра ветеринарной службы Москвы: +74956120425. Через кол-центр ветеринарной службы можно вызвать врача на дом. Звонить можно круглосуточно. Время прибытия специалистов ночью обычно не превышает и часа. Днём бригада неотложной ветпомощи выезжает по записи.

Помимо всего прочего в контакт-центре можно получить информацию о том, где проводят исследования продуктов питания и кормов для животных на безопасность.

Татьяна Сидорова, Тимофей Проймин, Дмитрий Андреанов. "ТВ Центр".

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