Путин: мы будем и дальше укреплять наши Вооруженные силы

В войска уже начали поступать не имеющие аналогов зенитно-ракетные комплексы С-500

Президент России Владимир Путин заявил во вторник в ходе выступления перед выпускниками военных вузов, что власти будут и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы.

Как уточнил глава государства, на сегодняшний день в войска начали поступать зенитно-ракетные комплексы С-500, не имеющие аналогов.

Кроме того, по словам российского лидера, первый стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения "Сармат" встанет на боевое дежурство уже в конце года.

Путин также отметил, что сегодняшние офицеры и солдаты самоотверженно сражаются за Родину и народ, защищая Донбасс от неонацистов. Бойцы действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои, заключил президент.

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