Мишустин призвал ускорить переход на собственные расчетные механизмы в ЕАЭС

Это поможет создать условия для нормального функционирования бизнеса

Давление коллективного Запада на отдельные государства ЕЭАС усиливается - эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Чтобы создать условия для нормального функционирования бизнеса, Москва предлагает ускорить переход на собственные международные финансовые расчётные механизмы, и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговых операциях. Кроме того, перспективное направление - развитие системы цифровой маркировки на территории ЕАЭС. Говоря о продовольственной безопасности, Мишустин отметил: санкционная политика привела к нарушению логистических цепочек во всём мире, а это ставит новые задачи.

"Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения, об этом коллеги говорили, с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Это необходимо для обеспечения связности Европы и Азии по кратчайшему расстоянию. И для построения большого евразийского партнёрства, с идеей которого выступил президент России", - сказал Мишустин.

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