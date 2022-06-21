Путин: Россия преодолеет череду испытаний

Президент провел встречу с выпускниками военных вузов

Владимир Путин провёл традиционную встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений. Это представители вузов Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД, МЧС. Выпускников поздравил и министр обороны Сергей Шойгу, выразив уверенность, что офицеры сделают всё для безопасности нашей страны. Глава государства отметил, что Россия и дальше будет укреплять свои Вооружённые силы. В подразделения уже начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Кроме того, успешно проведено испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Первый комплекс может встать на вооружение уже в конце года. Гораздо шире будет применяться робототехника и новейшие средства управления и разведки. Но именно от офицерского корпуса напрямую зависит результат укрепления обороноспособности России.

"Сегодняшние офицеры и солдаты России - наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев ВОВ, самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность нашего народа, право России на суверенное развитие. Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу, в этом единении, в вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая, несокрушимая сила России", - заявил Путин.

Кроме того, президент поблагодарил наставников и тех, кто делился с выпускниками знаниями и опытом. Президент отметил, что Россия на протяжении всей своей истории преодолевала любые испытания.

"Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний, и все мы знаем, как внимательно относится весь мир к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены. Все то же самое происходит и в сфере военной организации государства. Наша армия и флот совершенствуются во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдёт на пользу армии, флоту и всей военной организации", - сказал президент.

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