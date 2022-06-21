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МВД сообщило о нехватке в России IT-специалистов

13:57
  • вторник
  • 21 июня 2022

Потребность - примерно 170 тысяч человек

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил о большом оттоке IT-специалистов из страны.
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"Потребность примерно 170 тысяч человек. В отрасли занят миллион человек", - уточнил замглавы МВД (цитата по РИА "Новости").

Прежде Госдума приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей. По словам Зубова, средняя зарплата у прибывших будет в районе 140 тысяч рублей.

Ранее для борьбы с массовым отъездом специалиста за рубеж в России ввели комплекс мер. В частности, IT-работникам предоставляют льготную ипотеку и отсрочку от службы в армии.

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