Минобороны России: Киев начал принудительную мобилизацию в нескольких областях

Мужчин призывного возраста задерживают

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что в прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах трех областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

В ходе проведения Россией специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери. В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав.

При этом резервы для восполнения потерь исчерпаны, а батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Военное положение было введено на Украине в день начала Россией специальной операции по защите Донбасса. В соответствии с этим режимом военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Ранее сообщалось, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 суток — до 23 августа.

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