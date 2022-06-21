Мишустин призвал ЕАЭС к совместному преодолению последствий санкций

Давление Запада сказывается на всех участниках объединения

Основная задача государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – минимизировать влияние санкций на граждан и укрепить макроэкономическую стабильность. Об этом во вторник, 21 июня, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе.

Мишустин подчеркнул, что давление коллективного Запада на отдельные государства "пятерки" усиливается, это отражается на всех участниках союза. Экономики членов ЕАЭС тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща.

Российский премьер указал, что необходимые решения принимаются в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик. Новые инициативы активно обсуждаются в специальной рабочей группе высокого уровня.

В частности, важно наращивать кооперацию и в сфере импортозамещения, особенно в приоритетных высокотехнологичных отраслях промышленности. Необходимо снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции.

Кроме того, должна быть продолжена работа по созданию условий для нормального функционирования бизнеса, активизировано взаимодействие по цифровой повестке.

Еще одна важная тема – это продовольственная безопасность, подчеркнул Мишустин. Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических и торговых цепочек во всем мире, что ставит перед ЕАЭС новые задачи, цитирует главу правительства России пресс-служба кабмина.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит экономикам этих государств стать сильнее и независимее. Как подчеркнул глава государства, несмотря на конфронтацию со стороны Запада интерес к ЕАЭС со стороны многих зарубежных партнеров все равно растет.

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