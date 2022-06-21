ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

Это касается также иностранных тренеров

Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с клубами из России. Мера действует до 30 июня 2023 года.

"Бюро советов ФИФА приняло решение продлить правила временного найма, установленных в Положении о статусе и переходе игроков (RSTP) с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавших от ситуации на Украине", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

В начале марта организация разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами. При разрыве контракта футболисты и тренеры не будут нести ответственность.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Введены ограничения в том числе против российского футбола. Так, национальная сборная и клубы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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