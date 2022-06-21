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"Золотой год": Лукашенко рассказал о скупающих все товары россиянах

15:03
  • вторник
  • 21 июня 2022

Это плюс для сельского хозяйства, считает белорусский лидер

Граждане России массово скупают товары в Белоруссии, цены на продукты за рубежом подскочили — это открывает возможности для сельского хозяйства заработать. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко решил развивать микроэлектронику совместно с Россией

По словам главы государства, "для сельского хозяйства золотой год!", поэтому "нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве".

Лукашенко выразил уверенность в востребованности белорусской продукции на зарубежных рынках, отметив, что предприятия страны не успевают выполнять поступающие заказы.

— Вот и санкции. Сейчас спрос бешеный. Все, что мы производим, сегодня продавай – не хочу, — цитирует президента Белоруссии "Интерфакс".

Ранее Лукашенко уже находил позитив во введенных Западом санкциях. По его словам, "наконец-то мы будем работать с Россией так, как должны". Раньше Москва и Минск "не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь — пожалуйста, теперь в рублях".

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