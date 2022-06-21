"Золотой год": Лукашенко рассказал о скупающих все товары россиянах

Это плюс для сельского хозяйства, считает белорусский лидер

Граждане России массово скупают товары в Белоруссии, цены на продукты за рубежом подскочили — это открывает возможности для сельского хозяйства заработать. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы государства, "для сельского хозяйства золотой год!", поэтому "нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве".

Лукашенко выразил уверенность в востребованности белорусской продукции на зарубежных рынках, отметив, что предприятия страны не успевают выполнять поступающие заказы.

— Вот и санкции. Сейчас спрос бешеный. Все, что мы производим, сегодня продавай – не хочу, — цитирует президента Белоруссии "Интерфакс".

Ранее Лукашенко уже находил позитив во введенных Западом санкциях. По его словам, "наконец-то мы будем работать с Россией так, как должны". Раньше Москва и Минск "не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь — пожалуйста, теперь в рублях".

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