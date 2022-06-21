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Россия ответила на атаку ВСУ в Черном море

14:57
  • вторник
  • 21 июня 2022

Российские войска уничтожили еще 570 националистов

Министерство обороны России сообщило об ответе на диверсии Украины и нанесение ВСУ удара по нефтедобывающим платформам в Черном море.

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"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", - говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что за сутки в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили еще 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.

Поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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