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В московских парках открылись площадки фестиваля "Модная столица"

15:03
  • вторник
  • 21 июня 2022

Фестиваль продлится до 26 июня

В столице с 20 по 26 июня в рамках Московской недели моды проходит фестиваль "Модная столицы". Гости могут погрузиться в атмосферу прошлых эпох, побывать на балу и рассмотреть наряды стиляг.

Так, в парке "Кузьминки" гостей ждут народные пляски и знакомство с наиболее известными танцами. Какими были петровские ассамблеи, можно узнать и в Воронцовском парке. Также там можно будет освоить танцевальные па, которые были популярны в те времена.

В Перовском парке москвичам и гостям столицы расскажут и покажут о том, как все изменилось через 100 лет после эпохи Петра и почему балы стали главным развлечением света в XIX веке. На сцене в парке "Красная Пресня" покажут танцевальные программы коллективов, которые передадут настроение 20-х годов прошлого века.

Гости парка "Северное Тушино" погрузятся в танцевальную моду 1950–1980-х годов и вспомнят не только танцевальные эксперименты стиляг, но и яркие краски их костюмов, а также то, как рок-н-ролл покорил советских граждан.

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Показ моды в парке
Показ моды в парке
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