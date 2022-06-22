Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Водолеям стоит быть осторожными в поездках по городу, а Скорпионам – избегать конфликта в коллективе

Овны

Слишком много эмоций! В вашем знаке столпились Марс, Луна и Хирон, внося сумятицу в мыслительный процесс. Гоните прочь все, что мешает и не относится к делу вашей жизни!

Тельцы

Постарайтесь быть готовыми к приятным неожиданностям. Сегодня большие шансы получить предложение о работе от давно забытого коллеги. Звезды сулят большие суммы, так что хорошенько подумайте.

Близнецы

Как и многим другим, вам сегодня не стоит лезть на рожон и доказывать свою правоту. Не привлекайте к себе внимания, чтобы ни с кем не поссориться.

Раки

На работе могут появиться неожиданные препятствия, которые способны ввести в ступор. В любой непонятной ситуации не бойтесь сказать, что вам нужно время на обдумывание.

Львы

Если вы сейчас находитесь на отдыхе, много передвигаетесь по городу или занимаетесь спортом, постарайтесь сбавить обороты. Есть риск травм из-за неосторожности и спешки.

Девы

Вы сегодня можете не получить деньги из-за отсутствия каких-то справок или путаницы в документах. Будьте готовы разбираться в делах спокойно: споры и крики ничего не решат.

Весы

В вашей личной жизни собрались тучи, готовые вот-вот пролиться активным дождем эмоций. Чтобы выяснения отношений не выбили вас из колеи, подготовьтесь к этому заранее!

Скорпионы

Звезды предупреждают вас о повышенном риске травм, а также конфликтов в коллективах. Держитесь подальше от нервных коллег и неуправляемых соседей, и день не принесет вам стрессов.

Стрельцы

Если у вас есть дети, нужно поставить во главу угла их интересы и безопасность. Активные развлечения, тренировки, экскурсии и свидания сегодня лучше отменить.

Козероги

В вашем доме сегодня неспокойно, а кто-то из родственников еще и подливает масла в огонь. Навести порядок поможет ваша выдержка плюс беседы тет-а-тет.

Водолеи

Будьте осторожны в поездках по городу, они могут проходить нервно и с приключениями. Многие люди будут заводиться с пол-оборота, не присоединяйтесь к ним!

Рыбы

Вам не стоит начинать что-то новое в попытках заработать или потратить деньги. Этот день совершенно не про финансы, займите свой ум чем-то более приятным и возвышенным.

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