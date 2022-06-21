Лайнер не смог сесть с первого раза в Самаре из-за сусликов

Это был рейс из Санкт-Петербурга

Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила в Telegram об инциденте с посадкой самолета в Самаре.

Уточняется, что речь идет о лайнере, выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга.

"В связи с миграцией сусликов при заходе на посадку рейса #6233 Санкт-Петербург - Самара по команде диспетчера командир воздушного судна выполнил уход на второй круг", - сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, со второй попытки самолет штатно сел в аэропорту "Курумоч".

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