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Лайнер не смог сесть с первого раза в Самаре из-за сусликов

15:22
  • вторник
  • 21 июня 2022

Это был рейс из Санкт-Петербурга

Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила в Telegram об инциденте с посадкой самолета в Самаре.

В Красноярске экстренно сел самолет S7
Летевший в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Уточняется, что речь идет о лайнере, выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга.

"В связи с миграцией сусликов при заходе на посадку рейса #6233 Санкт-Петербург - Самара по команде диспетчера командир воздушного судна выполнил уход на второй круг", - сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, со второй попытки самолет штатно сел в аэропорту "Курумоч".

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