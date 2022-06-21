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В Госдуме предложили отдать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

15:26
  • вторник
  • 21 июня 2022

Шоумен находится в Израиле

Особняк телеведущего и шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. С такой инициативой во вторник, 21 июня, выступил первый заместитель главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
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Депутат оговорил, что конфисковать и передать особняк Галкина беженцам можно будет лишь в том случае, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения при строительстве дома.

С требованием провести прокурорскую проверку выступила АНО "Охрана вод и лесов". Ее представители указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса, сообщает РИА Новости.

Максим Галкин ранее выступил против военной спецоперации России по защите республик Донбасса. Он уехал вместе с женой, Аллой Пугачевой, и детьми в Израиль. В телеэфире его заменили другие звезды, а в мае Галкин закрыл свой рекламный бизнес в России.

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