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Ремонтники ждут разрешения МО на восстановление нефтяных платформ

15:23
  • вторник
  • 21 июня 2022

Продолжаются поиски пропавших без вести

Работы по восстановлению буровых платформ "Черноморнефтегаза" начнутся с разрешения Минобороны России. Ремонтные группы готовы, ожидают только команды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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"По разрешению министерства обороны РФ, в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ. Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений", - написал Аксенов в Telegram.

ВСУ нанесли ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море утром 20 июня. Начавшийся после атаки на одной из платформ пожар не стихает, огонь приблизился к скважине. В момент удара на платформах находились 109 человек – из них трое госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. Аксенов заявил, что спасатели продолжают поиски. Их семьям правительство Крыма окажет максимальную материальную и моральную поддержку, передает ТАСС.

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