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Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

15:36
  • вторник
  • 21 июня 2022

Ввозить товары в Россию можно без разрешения правообладателя

Государственная дума во вторник, 21 июня, приняла в третьем чтении закон о легализации параллельного импорта — ввоза товаров без согласия производителя или правообладателя. Как отметил председатель нижней палаты парламента, законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны.
Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

Принятие этого закона упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них, отметил спикер Думы.

Кроме того, новый закон позволит защитить российские компании, импортирующие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, сообщает РБК.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что по схеме параллельного импорта в Россию преимущественно ввозятся запчасти для автомобилей и потребительские товары, включая критический импорт.

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