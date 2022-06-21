Reuters: золото может войти в седьмой санкционный пакет ЕС

Официально Брюссель не оглашал содержание будущих рестрикций

Ограничения на операции с золотом могут появиться в проекте очередного пакета антироссийских санкций. Об этом во вторник, 21 июня, рассказал информированный источник.

Как сообщает Reuters, золото может оказаться в следующем пакете рестрикций, поскольку Запад считает его критически важным активом российских властей.

Предложение включить золото в перечень ограничений прозвучало от властей Дании во время одной из негласных встреч представителей европейских государств, утверждают источники. По их словам, Еврокомиссия прорабатывает такой вариант.

При этом неясно, идет ли речь о возможности запрета экспорта золота из России, его импорта в Россию или о комбинации этих двух запретов.

Ранее осведомленный источник рассказал, что Брюссель в настоящее время не находится в стадии официальной подготовки нового пакета санкций против России. По словам источника, рестрикции — "это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов", которые продолжаются и сейчас. Однако официально европейские власти пока не готовят седьмой по счету пакет санкций против России.

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