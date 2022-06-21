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В Сербии ответили главе ЕК на призыв выбрать сторону

15:46
  • вторник
  • 21 июня 2022

Белград устал от ультиматумов Евросоюза

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая призвала Белград "выбрать сторону" по вопросу спецоперации России на Украине.
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По его словам, Сербию в более ранние исторические периоды уже неоднократно спрашивали, на чьей она стороне.

"Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться", - добавил Вулин (цитата по РИА "Новости").

Как заметил министр, каждый ультиматум от ЕС Белграду начинается с одним условием, а продолжается другим, а "затем еще и еще".

"ЕС о Киеве говорил как об одном из самых коррумпированных государств в Европе, а сейчас его провозглашает кандидатом", - напомнил глава МВД.

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