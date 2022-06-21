Зеленский договорился с Орбаном о сотрудничестве в энергетике

Он поблагодарил венгерского премьера "за поддержку суверенитета Украины"

Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве в энергетике. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Обрбаном.

"Провел плодотворную беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и предоставление украинцам убежища во время войны. Договорились развивать сотрудничество в энергетическом секторе", - написал Зеленский в соцсети.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер ранее выразил недоумение поведением Зеленского; украинский президент угрожает тем, чьей помощи просит. Кевер предположил, что это объясняется "некой личной психической проблемой". Мнение спикера поддержал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Власти Венгрии подчеркивают, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне, передает РИА Новости.

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