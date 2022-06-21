Путин поручил ускорить решения по снижению льготной ипотечной ставки

Об этом президент заявил на заседании президиума Госсовета

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ сегодня стала темой заседания президиума Госсовета, которое Владимир Путин провел в режиме видеосвязи в Кремле.

Как подчеркнул президент, стройкомплекс обладает колоссальным потенциалом, как локомотив экономики, в этой сфере необходимо произвести расчистку от бюрократии. Глава государства остановился на вопросе расселения аварийного жилья и поставил задачу за полтора-два года завершить строительство на замороженных объектах.

Отдельно Владимир Путин затронул тему льготного ипотечного кредитования, сообщает "ТВ Центр".

"Рыночная средняя ставка по жилищным кредитам составляет сейчас более 14 процентов. Правда, мы с коллегами обсуждали, они хорошо это знают в правительстве, дело, может быть, даже не только в ставках всё-таки, по оценкам экспертов, при таких значениях ипотека становится сложнодоступной для большого количества наших граждан, при том, что именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жильё в новостройках. На только что прошедшем, как я уже упоминал, экономическом форуме в Петербурге я просил правительство рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с девяти до семи процентов, как вы знаете. Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру", - отметил Путин.

Владимир Путин предложил проработать план модернизации сетей ЖКХ, который на первоначальном этапе может быть рассчитан на пять лет. По его словам, задача подобного плана - добиться ежегодного снижения доли ветхих коммуникаций.

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