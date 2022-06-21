Вопреки "зеленой" повестке: Европа начала переходить на уголь

Страны ЕС готовятся к предстоящей зиме

Европа попытается ограничить цены на российский газ - о кулуарных переговорах еврочиновников сообщает итальянская пресса. Предполагается, что потолок цен установят в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров. Официальное предложение Москве должно поступить на следующей неделе. Похожие идеи звучат и за океаном. Минфин США обсуждает лимит цен на российскую нефть. Таким образом Вашингтон надеется получить больший объем черного золота и существенно урезать доходы России от энергоносителей.

На этих кадрах крупнейшая в мире крытая ферма по выращиванию сверчков. Тут же их жарят. Упаковывают и отправляют в магазины, призывая людей есть насекомых вместо стейков.

Это, по версии бизнесменов, гораздо экологичнее. И укладывается в "зеленую повестку", которую так активно продвигал Запад последние несколько лет. В её рамках людей призывали пореже мыться, экономить электроэнергию и тепло. Но если раньше у них все-таки был выбор, то теперь у многих его попросту нет. И забота об окружающей среде тут ни при чем. Эта тема в том же Евросоюзе теперь отходит на второй план. Хотя Брюссель, конечно, пытается сохранить лицо.

"Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис для движения вперёд, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернём ли мы в верном направлении", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пока же многие европейские страны сворачивают как раз не туда, куда хотелось бы властям ЕС в плане "зеленой" повестки. И речь идёт ни о каких-то младоевропейцах, хотя и они в этом списке, а о грандах. В той же Германии на фоне сокращения поставок нефти и газа из России уже решено расконсервировать дополнительные угольные электростанции. Какая уж тут экология, когда предстоящей зимой можно остаться без тепла и электричества. Вот и приходится министру энергетики ФРГ, представляющему партию "Зеленых", фактически переступать через собственные убеждения.

"Этот шаг был предпринят после того, как Москва резко сократила поставки природного газа по своим трубопроводам в Западную Европу, что привело к росту цен на энергоносители. Поэтому угольные электростанции нам придется использовать больше", - заявил Роберт Хабек.

Причем тут Россия, не очень понятно. Болгария, Финляндия и Польша сами отказались оплачивать российский газ в рублях. Поставки по "Северному потоку-1" сократились из-за невозможности привезти из Канады турбину, которая находилась там на ремонте. Всему виной санкции. Какие вопросы могут быть к Газпрому и Москве, которую Европа теперь обвиняет в газовом шантаже, попутно готовясь к худшему.

"Речь идёт о замещении недостающего российского газа другими источниками или поставщиками, чтобы иметь возможность продолжать наращивать запасы", - сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Задача номер один - накопить достаточные объемы, чтобы подготовится к зиме. А до этого Европа собирается использовать уголь. Часть, возможно, будут добывать сами. Часть закупать. Пока, правда, непонятно где, потому как около 50 процентов угля в ЕС тоже поставляет Россия. Однако с 10 августа вступит в силу эмбарго на этот товар, единогласно поддержанное дальновидным Евросоюзом.

"Европа до сих пор не нашла альтернативы. Внимание, вопрос, а за счёт чего вы будете компенсировать выпадающие объемы?" – говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ветряки в этой ситуации вряд ли помогут. Ветер - штука не особенно предсказуемая. Он то дует, то нет. А электричество нужно всегда. Причем, желательно подешевле. А с этим уже проблемы, независимо от того, на чем работает ТЭЦ. На газу или угле, цены на который тоже бьют исторические рекорды.

"Фьючерс на уголь сейчас достигает почти 400 долларов за тонну. Это огромная величина. Это примерно в четыре раза больше той цены, которая считалась нормальной, оптимальной и при этом высоковатой, скажем, лет пять, шесть назад. И это примерно в восемь раз больше той цены, по которой уголь торговался в 2020 году, в отдельные его периоды", - рассказал Александр Фролов.

Что будет, когда с европейского рынка принудительно уберут российский уголь, предугадать не сложно. Конечно, Минфин США может предложить Европе не отказываться от него, а принудительно установить некую границу цены, как это сейчас Вашингтон хочет сделать с российской нефтью. Вот только все это вряд сработает. России проще будет перенаправить энергоресурсы в другие страны. По углю, например, в Индию, которая уже активно его закупает. А российскую нефть отлично берут в Китае, объемы поставок в который уже выросли в разы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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