Литва ограничила автомобильный транзит грузов в Калининград

Автопоезда разворачивают на белорусско-литовской границе

Ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград распространены, кроме железнодорожного, и на грузовой автомобильный транзит. Информацию, распространенную пресс-службой правительства Калининградской области, подтвердили в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками.

"Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем", - приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Грузоперевозчики, в свою очередь, сообщают, что литовская таможня разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов. Таможенные службы Литвы признают, что по состоянию на 21 июня пропуска в страну ожидают около 330 автопоездов.

Железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России был ограничен властями Литвы с 18 июня. В Москве заявили, что в ближайшее время ответят на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининграда, и жители Литвы ощутят на себе последствия этих мер. МИД России потребовал незамедлительной отмены ограничений.

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