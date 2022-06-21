Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя

Azov Concord вышел по открытому российскими военными коридору

Российские боевые корабли сопровождают первое иностранное судно, покинувшее порт Мариуполя. Azov Concord под флагом Мальты прошел гуманитарным коридором, который организовали ВС России.

Как передает РИА Новости, сухогруз держит курс в Новороссийск. Во время боев за Мариуполь судно получило повреждения, однако судовладелец сумел восстановить все системы и набрать команду. По данным агентства, перед выходом компания-владелец полностью рассчиталась с портовыми службами.

Тем временем командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщил, что к выходу из порта Мариуполя готовится болгарское судно "Царевна". Оно завершает техническую подготовку и оформление документов. После отправки "Царевны" в порту Мариуполя останется еще четыре иностранных судна.

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