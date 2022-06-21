Путин поздравил Собянина с днем рождения

Мэру Москвы 21 июня исполнилось 64 года

Мэра Москвы Сергея Собянина поздравили с днем рождения на заседании Президиума Госсовета. Теплые пожелания в его адрес высказал президент России Владимир Путин.

"Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. И вы проводите свой день рождения, как мы видим все, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, и вашим близким желаю всего самого хорошего", - обратился к Собянину глава государства.

Сергею Собянину 21 июня исполняется 64 года. На заседании Президиума Госсовета по строительной отрасли и сфере ЖКХ мэр Москвы доложил президенту, что 10-15% территорий в столице занято промзонами, которые не выполняют свою функцию. Городские власти ввели их в программу комплексного развития, что в перспективе можетт дать 35-40 миллионов квадратных метров строительства в старой Москве, передает РИА Новости.

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