Ураган и сильный град обрушились на Брянскую область

Жители фотографируют градины размером с голубиное яйцо

Жители Погарского района Брянской области публикуют в соцсетях фотографии градин размером с голубиное яйцо. На регион обрушился ураган с сильным градом. Стихия будет бушевать по меньшей мере в течение суток, предупреждают в региональном управлении МЧС.

Спасатели предупреждали, что сильные дожди с порывами ветра и градом придут в Брянскую область в среду. Однако непогода обрушилась на один из районов уже 21 июня.

Местные жители сопровождают фотографии огромных градин жалобами на гибель урожая. По их словам, теплицы превратились в решето. Официальной информации об ущербе пока не поступало, передает РИА Новости.

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