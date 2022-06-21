Ураган и сильный град обрушились на Брянскую область

Жители фотографируют градины размером с голубиное яйцо
Жители Погарского района Брянской области публикуют в соцсетях фотографии градин размером с голубиное яйцо. На регион обрушился ураган с сильным градом. Стихия будет бушевать по меньшей мере в течение суток, предупреждают в региональном управлении МЧС.
Спасатели предупреждали, что сильные дожди с порывами ветра и градом придут в Брянскую область в среду. Однако непогода обрушилась на один из районов уже 21 июня.
Местные жители сопровождают фотографии огромных градин жалобами на гибель урожая. По их словам, теплицы превратились в решето. Официальной информации об ущербе пока не поступало, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"