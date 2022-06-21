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Три десятка китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

17:56
  • вторник
  • 21 июня 2022

Тайваньские ЗРК – в боевой готовности

Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. По данным Минобороны острова, это 29 боевых машин и разведчиков Народно-освободительной армии Китая. Для наблюдения за ситуацией направлен воздушный патруль, развернуты зенитно-ракетные комплексы.

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Как сообщается, в операции приняли участие, в частности, восемь многоцелевых истребителей Shenyang J-16, пять истребителей Shenyang J-11, четыре Су-30, самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8.

КНР регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива. Маневры участились на фоне обострения отношений с США. Пекин неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном, передает РИА Новости.

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