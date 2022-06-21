Москва отказалась обсуждать с Лондоном смертный приговор британцам

Тон британской ноты не вызывает желания взаимодействовать

Великобритании следует обращаться к властям Донецкой народной республики по вопросу смертного приговора британским наемникам. Лондон же направил ноту Москве, однако тон и содержание этого документа не вызывают желания взаимодействовать, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных и поучительных выражениях, она не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, подчеркнул дипломат, надо обращаться к той юрисдикции, где находятся эти военные - в ДНР.

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна к смертной казни. Британские власти заявляют, что, согласно Женевской конвенции, военнопленных не должны судить за участие в боевых действиях. Однако в российском МИД пояснили, что на статус военнопленного британцы права не имеют, поскольку являются наемниками, передает "Интерфакс".

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