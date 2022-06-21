ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва отказалась обсуждать с Лондоном смертный приговор британцам

18:30
  • вторник
  • 21 июня 2022

Тон британской ноты не вызывает желания взаимодействовать

Великобритании следует обращаться к властям Донецкой народной республики по вопросу смертного приговора британским наемникам. Лондон же направил ноту Москве, однако тон и содержание этого документа не вызывают желания взаимодействовать, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Песков: наемники из США должны ответить за свои преступления
WP: еще один американский наемник погиб в боевых действиях на Украине

"Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных и поучительных выражениях, она не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, подчеркнул дипломат, надо обращаться к той юрисдикции, где находятся эти военные - в ДНР.

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна к смертной казни. Британские власти заявляют, что, согласно Женевской конвенции, военнопленных не должны судить за участие в боевых действиях. Однако в российском МИД пояснили, что на статус военнопленного британцы права не имеют, поскольку являются наемниками, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим в зале суда
Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим в зале суда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.