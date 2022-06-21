Курс доллара побил рекорд 2015 года

Евро отстает ненамного

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 54 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с июня 2015 года. Похожую динамику на торгах показывает и европейская валюта.

По данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск снижается на 1,79 рубля - до 53,84 рубля. Евро упал на 2,35 рубля - до 56,5 рубля, передает РИА Новости.

Ранее в Центробанке России заявляли, что принимают меры к тому, чтобы вернуть курсы валют к "удобным для экономики" показателям. По мнению специалистов ЦБ, оптимальный курс доллара – 70-80 рублей.

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